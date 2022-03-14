Украина

Беньямін проведе у стані поляків решту сезону.

Зважаючи на недавнє рішення FIFA щодо легіонерів, що виступають у чемпіонаті України, Беньямін Вербіч перейшов до клубу Легія до 30 червня 2022 року, повідомляє офіційцний сайт киян.

Динамо стверджує, що при цьому з 1 липня його контракт із «Динамо» буде відновлено, і Беньямін продовжить виступати за клуб.

Зазначимо, що словенський футболіст цього сезону відіграв тринадцять матчів, у яких відзначився трьома голами та двома асистами.

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