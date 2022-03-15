Украина

Український футболіст не сумнівається у перемозі в війні.

Захисник Шахтаря і збірної України Валерій Бондар висловив підтримку ЗСУ та поділився своїми думками щодо російської агресії.

"Насамперед хотів би висловити величезну подяку ЗСУ та учасникам територіальної оборони за їхню мужність і волю до перемоги. Адже саме завдяки їм армія країни-агресора не змогла здійснити своїх планів і була зупиненою на всіх напрямках. Молимося за наших хлопців! Те, що відбувається, сприймаємо дуже важко. Ніхто не міг припустити, що у XXI столітті таке станеться. Я і моя родина дуже переживаємо та сподіваємось, що цей жах чимшвидше скінчиться. Ми засуджуємо агресію з боку Росії. На нашому боці правда, ми перебуваємо на своїй землі, весь розсудливий світ з нами. Люди в усій Європі виходять на вулиці та підтримують українців. Це головні чинники, що наближають нас до мети. А мета наша – мирне небо над головою в нашій улюбленій незалежній Україні.

Регулярно дивлюся й читаю новини, з багатьма хлопцями ми завжди на зв'язку. Підтримуємо один одного, цікавимось, чи всі в безпеці. Обговорюємо лише цю ситуацію – зараз складно думати й говорити про щось інше. Але найголовніше, щоб усі були в безпеці, були живими та здоровими. Дуже віримо в це і на це сподіваємось.

Досі складно в це повірити, проте війна триває вже 19 днів. Увесь світ дивиться на те, як героїчно обороняє свої землі український народ та українська армія. Ми стали героями в очах усього світу. І хочеться подякувати кожному: волонтери, працівники комунальних служб, пожежники, медики – усі громадяни нашої країни як одне ціле протистоять тотальному злу. Я впевнений, що єдність нації забезпечить нам перемогу і кожен українець знайде щастя. Слава Україні!" – розповів Бондар в інтерв’ю офіційному сайту Шахтаря.