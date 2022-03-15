Украина

Футболіст пригадав, як для нього почалася війна.

Захисник Шахтаря Валерій Бондар розповів, як він зустрів початок російської агресії та в яких умовах зараз знаходиться його родина.

"24 лютого о 5 ранку ми з дружиною прокинулись від вибухів у Києві, й буквально цієї ж хвилини нам почали телефонувати батьки з Харкова та Дніпра. Усі ми в один голос сказали: війна почалася. Були дуже налякані, проте намагалися не панікувати. Більше переживали за батьків. Напередодні здогадувались, що може щось початися, однак до останнього не вірили в усе це. Та й зараз складно усвідомлювати, що таке відбувається в цивілізованому світі.

Наша сім'я зараз розкидана по різних місцях: ми з дружиною – в одному місті, батьки, брати, сестри – в інших. Намагаємось максимально допомагати солдатам: купуємо все необхідне. Загалом займаємося волонтерством і всіляко намагаємось допомагати біженцям, дітям, пенсіонерам, тваринам. Купуємо продукти харчування, засоби гігієни, одяг та інші необхідні речі, відправляємо це все в гарячі точки України. Кожен зараз може допомогти: хтось фізично, хтось інформаційно, хтось психологічно, хтось матеріально. Уважаю, кожен має допомагати, як може, і, так би мовити, воювати на своєму фронті. І вже точно не можна стояти осторонь, склавши руки. Українці вже показали, що разом ми – сила! І перемога буде за нами!" – розповів Бондар в інтерв’ю офіційному сайту Шахтаря.