Украина

Президент Динамо публічно висловився щодо війни в Україні.

Президент київського Динамо вперше публічно висловився щодо чергового акту військової агресії Росії у бік України.

Функціонер розповів, як київський клуб підтримує українців у цей непростий час, та пояснив, чому довго зберігав мовчання.

"З перших днів війни наш клуб зайнявся вирішенням гуманітарних питань – евакуація жінок та дітей, вихованців ДЮФШ імені Лобановського, фінансування лікарень у Києві, які допомагають пораненим, та дитячих будинків, які вкрай потребують допомоги.

Наш клуб надає постійну фінансову допомогу для придбання медикаментів, проведення операцій як постраждалим цивільним особам, так і військовослужбовцям. Ми продовжимо це робити і фінансуватимемо гуманітарні програми підтримки українців. В даному випадку мене взагалі не цікавить питання фінансів, а лише питання перемоги України та збереження життів наших співвітчизників.

Щодо публічної позиції клубу, то Динамо на своїх сторінках у соціальних мережах регулярно висвітлює правду про те, що відбувається в Україні. Активно працюють наші ресурси у соцмережах та на Динамо TV.

​Що стосується моєї особистої позиції, то я волію менше говорити, а більше робити. Але якщо треба при цьому ще й говорити, то немає проблем: наш сусід, Російська Федерація, здійснив безпричинну, жорстоку військову агресію проти України. Йде знищення мирного населення, інфраструктури та наших військових. Зараз вся наша країна – це герої!

Ті, хто на передовій, — показують приклад мужності та стійкості, тисячі волонтерів рятують дітей та забезпечують тил, бізнес допомагає у фінансуванні армії та забезпечення біженців. Мужність наших військових уже увійшла у світову історію, на керівництво України зараз рівняються лідери цивілізованих країн", — наводить слова Суркіса офіційний сайт Динамо.

Відзначимо, що раніше ультрас Динамо виступили із заявою щодо "мовчання" Ігоря Суркіса.