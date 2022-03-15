Футболіст пішов у оренду на батьківщину.
Жерайр Маргарян, Верес
15 марта 2022, 17:26
З початком війни в Україні FIFA дозволила клубам віддавати у оренду та продавати легіонерів.
Рівненський Верес вирішив віддати у оренду захисника, зимового новачка клуба Жирайра Маргаряна.
Футболіст повернувся на батьківщину. Весняну частину поточного сезону на правах оренди проведе у складі вірменського клубу Урарту.
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