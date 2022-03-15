З початком війни в Україні FIFA дозволила клубам віддавати у оренду та продавати легіонерів.

Рівненський Верес вирішив віддати у оренду захисника, зимового новачка клуба Жирайра Маргаряна.

Футболіст повернувся на батьківщину. Весняну частину поточного сезону на правах оренди проведе у складі вірменського клубу Урарту.

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