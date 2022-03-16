Украина

Шотландський клуб не залишився осторонь гуманітарних проблем України.

Представники Рейнджерса пожертвують частину своїх зарплат на допомогу українцям.

Гравці та тренери шотландського клубу загалом зібрали трохи більше 72 тисяч євро — вся сума піде на підтримку українських біженців.

Також цю суму доповнить благодій фонд Рейджерса на суму 15 тисяч євро, а такоє пожертва представників Селтіка — 10 тисяч євро, повідомляє BBC.

Тим часом Футбольна асоціація Шотландії використає товариську гру з Польщею в березні, щоб зібрати кошти для ЮНІСЕФ.

Раніше повідомлялось, що матеріальну допомогу Україні надасть Борусія М.