Форвард близкий до переходу в Серію А.
дівок орігі, getty images
16 марта 2022, 13:54
Нападник Ліверпуля Дівок Орігі провів попередні перемовини із представниками Мілану та дав принципову згоду на трансфер.
Директор "россонері" Паоло Мальдіні є давнім прихільником таланту бельгійського футболіста та робить все, що підписати форварда, повідомляє Calciomercato.
Окрім Мілана на Орігі претендують також клуби АПЛ, але сам футболіст бажає продовжити кар'єру саме в Італії.
У поточному сезоні на рахунку нападника п'ять забитих м'ячів в чотирнадцяті матчах за "червоних".
Контракт футболіста розрахован до літа 2022 року, тож до Мілану Орігі перейде як вільний агент.