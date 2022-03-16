Украина

Форвард близкий до переходу в Серію А.

Нападник Ліверпуля Дівок Орігі провів попередні перемовини із представниками Мілану та дав принципову згоду на трансфер.

Директор "россонері" Паоло Мальдіні є давнім прихільником таланту бельгійського футболіста та робить все, що підписати форварда, повідомляє Calciomercato.

Окрім Мілана на Орігі претендують також клуби АПЛ, але сам футболіст бажає продовжити кар'єру саме в Італії.

У поточному сезоні на рахунку нападника п'ять забитих м'ячів в чотирнадцяті матчах за "червоних".

Контракт футболіста розрахован до літа 2022 року, тож до Мілану Орігі перейде як вільний агент.