Украина

Український захисник висловився про війну в Україні, яку розв'язали російські окупанти та терористи.

Події останніх днів в Україні, яка зазнає чергового акту агресії з боку РФ, є зараз найбільш обговорюваною темою в суспільстві.

Центральний захисник збірної України та донецького Шахтаря Сергій Кривцов торкнувся теми війни проти Російської Федерації, війська якої вторглися на нашу землю.

"Це жахливо, що в наш час, у XXI столітті може відбуватися подібне – війна в самому центрі Європи. Жахливо все це спостерігати, однак ще жахливіше бути всередині цього. Скільки гине дітей, мирних громадян, наших військових... Хочеться, аби швидше це все закінчилося. І закінчилося нашою перемогою, адже ми в себе вдома, ми захищаємо свою батьківщину від нападу з боку Росії".

"Початок війни застав тут, у Києві. Дружина розбудила вночі й сказала, що нібито десь стріляють. Я прокинувся, відкрив новинні канали в телефоні та побачив, що з боку Одеси, Херсона пішло вторгнення до України. Ми вийшли до залу, щоб обговорити подальші плани, а о 5 ранку почули потужний вибух. Одразу розбудили дітей, спустилися в паркінг і довгий час провели там".

"У нас життя, певно, цілковито змінилося. Але намагаємось зберігати хоч трохи від колишнього розпорядку: діти зараз навчаються дистанційно через інтернет, ми з дружиною знаходимо час, аби підтримувати форму та виконувати якісь фізичні вправи".

"Насамперед, звісно, треба все це висвітлювати в соціальних мережах, говорити правду всьому світові. Люди багато не знають, з того боку їм не розповідають усієї правди, тому вони й мислять так однобоко. Наше завдання, як публічних людей, – виставляти це все напоказ, говорити про те, що справді відбувається в Україні, щоб дізнавалися правду від нас. Ну й допомагати, хто чим може: наприклад, постачаннями гуманітарними або амуніцією для військових. Цим ми всі теж займаємось. Допомагаємо всім, що в наших силах.

Хотів би звернутися до кожного українця й побажати терпіння, мужності, сил. Ми вже довели всьому світові, що в нас по-справжньому сильна, волелюбна нація. Ми обов'язково переможемо в цій війні! Ми відстоїмо нашу Батьківщину! Все буде Україна!" — цитує слова Кривцова офіційний сайт Шахтаря.

Шановні співвітчизники! 24 лютого 2022 року зранку Україна зазнала повномасштабного нападу з боку РФ. Просимо вас зберігати спокій, залишатися у безпеці, читати виключно офіційні українські джерела, не споживати та не розповсюджувати фейки. Слава Україні!