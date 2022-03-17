Украина

Міжнародний керівний орган додав роз’яснення щодо поточної ситуації в країні.

Незаплановане відкриття трансферного ринку для гравців українських клубів, які не мали можливості розпочати другу частину сезону національних змагань через початок чергового витку агресії проти нашої держави, спричинило певну юридичну колізію.

Річ у тім, що футболісти з українських команд отримали можливість тимчасово або повноцінно обрати собі новий клуб, однак перелік доступних для переходу команд звузився за рахунок уже добігших до свого кінця трансферних вікон у топ-чемпіонатах світу.

У підсумку, до перебігу подій довелося залучити вищий керівний футбольний орган із цього у вигляді Бюро Ради ФІФА, яке ухвалило рішення внести зміни до Додатка 7 Регламенту ФІФА зі статусу та трансферу футболістів, щоб надати гравцям з України можливість реєстрації, якщо вони зможуть залишити державу відповідно до чинних правил прикордонного переміщення громадян.

Таким чином, у відповідному документі тепер надається чітке роз’яснення, що гравцям з України може бути дозволено реєструватися в іншому клубі, навіть якщо період реєстрації у футбольній асоціації, яку він представляє, завершено.

Окрім того, нові поправки вказують, що іноземні клуби мають право реєструвати максимум двох професіональних гравців, які скористалися винятками, передбаченими в Додатку 7.

Після прийняття цього документу, раніше заблокована для футболістів можливість перейти до клубів із багатьох європейських чемпіонатів найвищого рівня буде розблокована.