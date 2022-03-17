Президент Металіста потрапив у скандальну історію.
ФОТО FOOTBALLHUB
17 марта 2022, 12:56
Волонтери та активісти під час війни намагаються допомогти людям та український армії.
Один з таких волонтерів Роман Донік розповів історію, як він з іншими звернулися до президента Металіста Олександра Ярославського з проханням допомогти армії, але отримали відмову.
"На Ярославського вийшли, щоб він допоміг грішми закупити байрактари для оборони Слобожанщини. Він послав людей як подалі", — написав Донік у Facebook.
Нагадаємо, Харків став одним з тих міст, які більше за всіх потрапляли під обстріл ворожої армії та терористів з РФ.
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