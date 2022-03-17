Украина

Футболісти допомагають нашій країні під час війни.

Футболісти збірної Грузії, незважаючи на позицію керівництва країни, вирішили зібрати гуманітарну допомогу для України, яка страждає від нападів з боку терористів з РФ.

Гравці зібрали медикаменти, медичне обладнання, їжу та дитяче харчування.

"Футболісти дуже переживають через ситуацію в Україні. Ми хочемо висловити нашу підтримку українському народові.

Сподіваємося, що війна скоро закінчиться і населення поверниться до звичного ритму життя, хоча це буде непросто. Сподіваємося, що зможемо хоч трохи допомогти українцям", — розповів капітан національної команди Гурам Кашія.

Шановні співвітчизники! 24 лютого Україна зазнала удару с боку російської федерації. Просимо вас зберігати спокій, залишатися у безпеці, читати виключно офіційні українські джерела, не споживати та не розповсюджувати фейки. Слава Україні!