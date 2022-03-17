Украина

Футболіст поверниться на батьківщину.

Нападник Шахтаря Фернандо найближчим часом перейде до Палмейраса. Про це повідомляє Lance.

Палмейрас узгодив з Шахтарем оренду форварда до кінця сезону. Наразі готуються документи задля завершення трансферу.

Також відомо, що Шахтар не хоче відпускати футболіста через те, що розраховує на нього у найближчому майбутньому, після закінчення війни.

Нагадаємо, що Фернандо вже має досвід гри за Палмейрас. Він є вихованцем бразильського клубу, звідки за 5,5 мільйонів євро перейшов до "гірників".

Раніше повідомлялося, що захисник Шахтаря може продовжити кар'єру у Греції.

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