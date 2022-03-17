Украина

Функціонер харківського клубу розповів про ситуацію в місті, яке перебуває під обстрілами російських окупантів.

Події останніх днів в Україні, яка зазнає чергового акту агресії з боку РФ, є зараз найбільш обговорюваною темою в суспільстві.

Віце-президент харківського Металіста Євген Красніков розповів про те, де перебувають діти з академії клубу під час війни в Україні проти російських терористів на окупантів.

"Коли вранці о 4:30 був перший вибух, мені зателефонувала дочка, каже: "Тату, що відбувається?". У людей, звичайно, паніка була. А зараз... люди звикають до всього. Звичайно, хтось у страху. Але вже більш спокійно ставимося до цього... Дуже часто це відбувається... Вчора я дивився, що з періодом 10-20 хвилин то там, то там — годин 16 поспіль, йшли, я так розумію, запеклі бої... Ми не розуміємо, звідки летить. Але вже відрізняємо, коли стріляють із "Граду", коли авіаналіт. Але перебуваємо у Харкові. Клуб працює".

"Академія Металісту? Діти та батьки, які змогли виїхати – виїхали. Ті, хто залишився – залишилися. Ми з усіма на контакті. Ми кудись цілеспрямовано не відправляли, бо є побоювання. Говорили, що є спокійна дорога на Дніпро, а наступного дня бомбили Дніпро, були обстріли... Кажуть, спокійна дорога туди є, і, уявляєш, яку відповідальність на себе брати? Взяти, не дай Боже, автобус дітей, і навмисне туди потрапить снаряд".

Тож краще десь у підвалах нехай перебувають, бо зараз стріляють і бомблять скрізь: сьогодні у Харкові, завтра в Івано-Франківську, потім у Києві. Тут не вгадаєш, тож є ризик. Якби відкрилися якісь гуманітарні коридори, то, звичайно, ми б зорієнтувалися, і кудись би нашу школу відправили, клуб узяв би на себе всі витрати. Але так, я думаю, спокійніше. Деякі в інтернаті першому, з яким ми співпрацюємо, тренера мені дзвонять. На жаль, якось пристосовуємося до цього, але хотілося б, щоб це було недовго", — заявив Красніков в програмі Денисов Time.

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