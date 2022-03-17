Украина

Аргентинський форвард продовжить кар'єру на батьківщині.

Нападник Дженоа Клаудіо Спінеллі, котрий грав на правах за Олександрію з літа минулого року, перебрався до клубу з Аргентини.

25-річний форвард продовжить кар'єру в Ланусі, який виступає у найвищому дивізіоні країни.

Деталі цього трансферу на офіційному сайте Лануса не уточнюються.

У поточному сезоні УПЛ Клаудіо Спінеллі провів за Олександрію 17 матчів, у яких забив 2 м'ячі.

Нагадаємо, через повномасштабне воєнне вторгнення російських війс на територію України ФІФА призупинила контракти легіонерів, які виступають в Україні, щоб ті змогли знайти собі нові клуби.

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