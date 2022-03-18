Фахівець сподівається повернутись в Україну.
Роберто Де Дзербі, Getty Images
18 марта 2022, 11:20
Головний тренер Шахтаря Роберто Де Дзербі прокоментував нинішню ситуацію в Україні.
"Так, я міг би тренувати в іншому місці. Але знаєте, всі мої думки пов'язані тільки з моїм Шахтарем. До мене був інтерес від іноземних клубів, але я навіть не хочу про це говорити.
Я стежу за тим, що відбувається, і хотів би повернутися до України. Ми виграли б цей розіграш чемпіонату. Я все дивлюся. Зранку до вечора. Більше нічого не бачу навколо себе", — розповів фахівець.
Нагадаємо, що Де Дзербі зумів покинути Україну разом зі своїм тренерським штабом. Залишити Україну, де йде війна, італійцям допоміг Минай.
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