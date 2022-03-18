Украина

Футболіст розповів про події, які пережив у Маріуполі.

Декілька днів тому українські футболісти звернулися до суспільства з проханням надати інформацію про Юрія Цапія, який не виходив на зв'язок тривалий час.

Але згодом він вийшов на зв'язок у мережі Facebook, де повідомив, що живий та здоровий. Увесь цей час він разом із сім'єю перебував у Маріуполі.

"Дорогі друзі, я і моя сім'я у безпеці. Ми дивом виїхали з Маріуполя, з нами все гаразд. Ніколи не пробачу те, що ми пережили. Всіх обіймаю", — написав Цапій.

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