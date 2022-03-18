Украина

На 46-му році пішов з життя ексфутболіст Шахтаря.

Перестало битися сердце колишнього півзахисника донецького Шахтаря Олексія Бахарева. Про це повідомляє офіційний сайт "гірників".

12 жовтня колишньому гравцю збірної України мало виповнитися 46 років. Причина смерті футболіста не уточнюється.

Олексій Бахарев виступав за Шахтар з 1999 до 2004 року, провів загалом 177 матчів і забив 13 м'ячів.

Він був частиною донецької команди, яка вперше у своїй історії грала в груповому турнірі Ліги чемпіонів (2000/01) і здобула перше чемпіонство в Україні (2001/02). Після завершення кар'єри футболіста понад 10 років працював дитячим тренером в Академії Шахтаря.

P. S. Коментарі залишаються відкритими, щоб бажаючі могли вшанувати пам'ять футболіста та тренера на цій гілці, а не на інших. Сподіваємось на Вашу розсудливість.