Украина

Український фахівець продовжує колекціонувати нагороди.

Головний тренер «Аль-Айна» Сергій Ребров отримав нагороду кращого тренера чемпіонату ОАЕ за підсумками лютого.

Для українського спеціаліста нагорода цього типу стала шостою поспіль.

У лютому Аль-Айн провів 4 матчі у чемпіонаті ОАЕ та здобув 4 перемоги зі загальним рахунком, забивши 11 голів та пропустивши лише один раз.

للمرة السادسة على التوالي 💪🏻



"زعيم المدربين" سيرجي ريبيروف يفوز بجائزة أفضل مدرب عن شهر فبراير 🌟👏🏻#نادي_العين pic.twitter.com/rNKdCpMYV1 — نادي العين (@alainfcae) March 18, 2022

Нагадаємо, Сергій Ребров очолив Аль-Айн влітку 2021 після того, як залишив угорський Ференцварош.

На даний момент його команда посідає перше місце у чемпіонаті ОАЕ та випереджає найближчого переслідувача на сім очок.

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