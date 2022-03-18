Український фахівець продовжує колекціонувати нагороди.
Сергій Ребров, Getty Images
18 марта 2022, 15:54
Головний тренер «Аль-Айна» Сергій Ребров отримав нагороду кращого тренера чемпіонату ОАЕ за підсумками лютого.
Для українського спеціаліста нагорода цього типу стала шостою поспіль.
У лютому Аль-Айн провів 4 матчі у чемпіонаті ОАЕ та здобув 4 перемоги зі загальним рахунком, забивши 11 голів та пропустивши лише один раз.
Нагадаємо, Сергій Ребров очолив Аль-Айн влітку 2021 після того, як залишив угорський Ференцварош.
На даний момент його команда посідає перше місце у чемпіонаті ОАЕ та випереджає найближчого переслідувача на сім очок.
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