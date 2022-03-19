Украина

Гонсалвеш залишив чемпіонат України.

Колишній гравець Дніпра-1 Вагнер Гонсалвеш, який першу половину сезону провів у Кривбасі на правах оренди, перейшов до грузинської Діли.

Деталі контракта не розголошуються, але за інформацією Transfermarkt, хавбек перейшов до грузинського колективу на правах вільного агента.

У Кривбасі Вагнер зіграв вісім матчів в рамках Першої Ліги, в яких зумів двічі відзначитись забитими м'ячами.

Відзначимо, що за Дніпро-1 атакувальний півзахісник провів всього три матчі, у яких забив один м'яч.