Украина

Бомбардир поспілкувався з футболістами, які протистоять російській агресії.

Після повномасштабного нападу Росії на Україну деякі українські футболісти та екс-гравці перестали бути аполітичними і заявили про свої громадянські позиції. Колишній гравець Динамо Олександр Алієв та чинний футболіст Колоса Андрій Богданов пішли в тероборону Києва та взяли зброю в руки.

Команда Youtube-каналу Бомбардир зустрілася з Алієвим та Богдановим та дізналася, чому вони відмовились їхати в безпечне місце та як відносяться до футболістів з країни-агресора та українських громадян, які там залишились.