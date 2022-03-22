Украина

Михайло Кополовець розповів про мовчання українця.

Екс-гравець Карпат та Минаю Михайло Кополовець також поміркував про позицію, яку прийняв Анатолій Тимощук під час війни.

"Тимощук — людина без позиції. Йому гроші затьмарили все. Це — напівлюдина, у якого немає серця та душі. Я не вірю, що він відчуває себе росіянином. Мабуть, українцем. Але розуміє, що тут його ніхто не чекає, навіть якщо там признає те, що відбувається.

Сидить, мовчить. Мене тошнить від таких людей. Якщо ти бачиш, що відбувається в твоїй державі, де люди гинуть, діти гинуть, мільйони виїжджають... Навіть кацапи щось бормочать деякі. А ти не можешь навіть два слова сказати. Він — порожнє місце.

Якби він одразу повернувся в Україну, ми би його простили. Забули би те, що він в Зеніті грав. В тяжку хвилини це би забулося. Він мільйонер. Міг би поїхати додому, жити собі, підтримати народ. Прийде час, жалітися буде пізно", — розповів Кополовець в інтерв'ю Football Hub.

24 лютого 2022 року зранку Україна зазнала повномасштабного нападу з боку РФ, війна з якою розпочалася вісім років тому з окупації росіянами українського Криму, а також окремих частин Донецької та Луганської областей.

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