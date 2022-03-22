Футболіст розповів про ситуацію в Маріуполі.
Володимир Яксманицький, Facebook
22 марта 2022, 19:56
Колишній захисник Шахтаря, донецького Металурга, Зорі та інших клубів Володимир Яксманицький розповів, що пережив у Маріуполі під час бомбардування.
"Відходжу після 3 тижнів пекла. Люди, що воюють у соцмережах, зрозумійте – у пеклі, де живуть жителі Маріуполя, соцмереж немає. Там нічого нема, від слова зовсім.
Ви коли-небудь пили воду з калюжі чи стічної труби, коли розтанув сніг на даху?", — розповів Яксманицький у своєму Facebook.
24 лютого 2022 року зранку Україна зазнала повномасштабного нападу з боку РФ, війна з якою розпочалася вісім років тому з окупації росіянами українського Криму, а також окремих частин Донецької та Луганської областей.
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