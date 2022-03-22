Украина

Футболіст розповів про ситуацію в Маріуполі.

Колишній захисник Шахтаря, донецького Металурга, Зорі та інших клубів Володимир Яксманицький розповів, що пережив у Маріуполі під час бомбардування.

"Відходжу після 3 тижнів пекла. Люди, що воюють у соцмережах, зрозумійте – у пеклі, де живуть жителі Маріуполя, соцмереж немає. Там нічого нема, від слова зовсім.

Ви коли-небудь пили воду з калюжі чи стічної труби, коли розтанув сніг на даху?", — розповів Яксманицький у своєму Facebook.