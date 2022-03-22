Украина

Гідний вчинок від українського тренера.

Головний тренер Вереса Юрій Вірт прийняв рішення виставити на аукціон медаль за перемогу у Кубку УЄФА-2009.

"Слава Україні. Хочу виставити на благодійний аукціон медаль, здобуту у фіналі Кубку УЄФА разом із Шахтарем. Це найбільше досягнення українських клубів у Єврокубках", — розповів Вірт.

Як зазначив Вірт, усі гроші підуть на підтримку ЗСУ. Аукціон буде діяти до 24 березня.

24 лютого 2022 року зранку Україна зазнала повномасштабного нападу з боку РФ, війна з якою розпочалася вісім років тому з окупації росіянами українського Криму, а також окремих частин Донецької та Луганської областей.

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