Українці допомагають нашім бійцям.
Роман Зозуля, Footboom
22 марта 2022, 21:58
Нападник Фуенлабради Роман Зозуля та хавбек Гента Роман Безус допоможуть українській армії, яка воює з РФ.
Футболісти передали свої футболки з автографами на благодійний аукціон. Усі гроші підуть на потреби ЗСУ.
"Друзі, ми прекрасно знаємо, що ви всі можете допомагати просто так, і вам нічого за це не потрібно. Але, в нас є дві футболки. Ці футболки належать патріотам і просто дуже крутим хлопцям: Роман Зозуля та Роман Безус. Обидві футболки є клубними. Хлопці в них грали. Саме для вас вони їх підписали і відклали.
Ми створюємо аукціон. Правила дуже прості. Стартова ціна за обидві футболки — 1000 грн Крок у аукціоні — 500 грн. Головне, що потрібно запам‘ятати, що ваша ставка дійсна тільки у офіційному пості Народна Армія!
Всі гроші, яки ми отримаємо з аукціону, будуть витрачені на закупівлю дуже крутих штук, які допоможуть хлопцям наблизити перемогу нашої держави! Разом і до кінця! Аукціон триватиме до 28.03.2022 і завершиться о 20:00", — пишеться у пості Національної Армії у Facebook
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24 лютого 2022 року зранку Україна зазнала повномасштабного нападу з боку РФ, війна з якою розпочалася вісім років тому з окупації росіянами українського Криму, а також окремих частин Донецької та Луганської областей.
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