Украина

Захисник Шахтаря прокоментував війну в Україні.

Черговий акт агресії проти України не залишає байдужим жодного мешканця нашої країни, тому поступово з’являються реакції на цей кричущий факт порушення міжнародного права також і збоку відомих гравців українських клубів.

Юхим Конопля розповів про своє ставлення до війни та про можливі шляхи для допомоги країні у своєму свіжому інтерв’ю клубній прес-службі донецького Шахтаря.

"Сприймаю все виключно негативно і з жахом: те, що відбувається зараз у нас — це просто неприпустимо, це злочинний вандалізм, варварство та всі синоніми цих слів.

Моє життя, як і у всіх, перекинулося з ніг на голову. Ми змушені були чотири рази переїздити з місця на місце й тільки зараз десь осіли. Так склалося, що це виявився єдиний населений пункт, де можна було хоча б знайти житло. При цьому батьки дружини — під Маріуполем, і за них я переживаю найбільше.

Гадаю, окрім публічних заяв про ситуацію, всі футболісти та знаменитості, хто може допомагати, мають робити це. Якщо хтось не афішує своєї допомоги, не розповідає, то це не означає, що він нічого не робить.

Знаю, що всі наші хлопці допомагають матеріально: хтось армії, хтось мирному населенню. Особисто я надаю підтримку звичайним українцям: пенсіонерам і тим, у кого складна життєва ситуація.

Багато хто зараз утратив роботу й потребує хоч якихось засобів на існування. Є ті, хто живе за умов справжньої гуманітарної катастрофи, кому потрібні одна-дві тисячі гривень, аби елементарно вижити. Ось я й намагаюся допомагати таким людям.

Упевнений, ми будемо ще сильнішими після того, як усе це скінчиться. А скінчиться все, безперечно, нашою перемогою! Адже ми — сильний, мужній, хоробрий народ. Після закінчення цієї війни нас поважатиме весь світ, з нами рахуватимуться всі. Українці заслужили цієї поваги. Все буде Україна!", — заявив гравець.

Нагадаємо, що раніше колишній голкіпер донецького Шахтаря Юрій Вірт виставив на благочинний аукціон свою найбільш вагому нагороду за ігрову кар’єру.