Украина

Дніпро-1 знайшов тимчасовий клуб для свого нападника.

Через початок чергового витку агресії проти нашої країни українські клуби були вимушені підшукувати місця для тимчасової ігрової практики для своїх виконавців, або взагалі оформлювати їх трансфери на постійній основі.

Дніпровський СК Дніпро-1 також опинився в подібній ситуації, коли намагався знайти для свого бразильського нападника Білла підходящі умови для продовження кар’єрного росту.

У підсумку, 22-річний гравець, якого колектив Ігора Йовічевіча тільки-но викупив у Фламенго під час січневого трансферного вікна, був вимушений повернутися на Батьківщину, до Бразилії, де виступатиме у складі Спорт Ресіфі, який представляє другий за силою дивізіон.

Термін дії орендної угоди розрахований до кінця червня поточного року.

За Дніпро-1 цього сезону Білл відіграв 13 матчів (344 хвилини), забивши один гол та віддавши дві гольові передачі.