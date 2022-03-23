Украина

Футболіст переїхав до чемпіонату Польщі.

Напередодні з'явилась інформація в польських медіа про можливий перехід форварда Дніпра-1 Марка Гуаля до Ягелонії.

Прес-служба клубу з Бєлостока повідомляє, що сторони офіційно домовились про перехід іспанського форварда.

Мова йде про оренду футболіста до кінця поточного сезону. Він буде грати під 28 номером.

Нагадаємо, Гуаль перейшов до Дніпра-1 взимку 2022 року і не встиг дебютувати за клуб через війну.

24 лютого 2022 року зранку Україна зазнала повномасштабного нападу з боку РФ, війна з якою розпочалася вісім років тому з окупації росіянами українського Криму, а також окремих частин Донецької та Луганської областей.

Просимо вас зберігати спокій, залишатися у безпеці, читати виключно офіційні українські джерела, не споживати та не розповсюджувати фейки і не публікувати інформацію, якою може скористатися ворог у своїх цілях. Це наша земля! Слава Україні!