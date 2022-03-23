Украина

Футболіст посміявся з пропаганди, яка поширюється у державі-терористі.

Півзахисник Чорноморця Сергій Кравченко в Instagram-аккаунті потролив віруючих у пропаганду росіян, яку розганяють керівництво країни, яка веде війну в Україні.

"Отже, виходить, Україна одночасно намагалася напасти на Росію, Білорусь, бомбила т.з. "ДНР", "ЛНР", розробляючи при цьому хімічну, ядерну, біологічну зброю. Виводила голубів-убивць російського населення, виробляла бойові наркотики.

Налаштовувала весь світ проти Росії, у 2014 році почала їсти дітей, кожний мав по два раби. Мене повинні "неонацисти, нацисти, бандерівці" зараз розстріляти за текст російською, і при цьому всьому Україна все-таки сама на себе напала, але і не напала, а створює за допомогою США різні фейки. Ага. Ну все зрозуміло тепер", — написав футболіст.

24 лютого 2022 року зранку Україна зазнала повномасштабного нападу з боку РФ, війна з якою розпочалася вісім років тому з окупації росіянами українського Криму, а також окремих частин Донецької та Луганської областей.

Просимо вас зберігати спокій, залишатися у безпеці, читати виключно офіційні українські джерела, не споживати та не розповсюджувати фейки і не публікувати інформацію, якою може скористатися ворог у своїх цілях. Це наша земля! Слава Україні!