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Головне зі звернення Президента Володимира Зеленського. Місяць з початку широкомасштабного вторгнення:

▪️Люди з усього світу мають вийти на вулиці, площі, і говорити про те, що мир важливий. Що свобода важлива. Що Україна — важлива. Виходьте з українською символікою. Хай світ вас побачить і почує.

▪️російська держава збирає податки зі своїх громадян для того, аби робити їх бідніше. Аби на ці гроші поширювати пропаганду на ТВ, ізолювати їх від світу та мати можливість керувати. росіяни, якщо ви можете залишити країну, аби не віддавати їй свої податки — зробіть це.

▪️24 березня у Брюсселі відбудуться одразу три важливі саміти: НАТО, Євросоюзу та Великої сімки. Ми чекаємо на серйозні кроки від політиків. Але знаємо, що росіяни вже почали лобіювати свої інтереси. Інтереси війни.

▪️Ми просили закрити небо, просили дати зброю. Ми просили підтримки. Ми маємо разом не допустити, аби Росія когось зламала. Ми чекаємо на допомогу. І ми протрималися вже в рази довше, ніж ворог розраховував.