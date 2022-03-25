Украина

Український тренер вважає, що НАТО має змінити свою позицію щодо цієї теми.

Події останніх днів в Україні, яка зазнає чергового акту агресії з боку РФ, є зараз найбільш обговорюваною темою в суспільстві.

Головний тренер Аль-Айна Сергій Ребров вважає, шо Україна потребує посилення свого повітрянного простору.

"Я зараз дуже багато даю інтерв'ю європейським каналам та намагаюся пояснити, що саме важливе для нас — закрити небо.

Якщо небо буде відкрите, нас будуть бомбардувати, й ми не зможемо захистити нашу країну, це неможливо. Зверху нас намагаються стерти з лиця землі, всю нашу територію.

Я бачив світлини з Маріуполя, до того, як все розпочалось і зараз, це просто начебто апокаліпсис", — сказав Ребров в коментарі програмі Денисов Time.

Шановні співгромадяни! 24 лютого 2022 року зранку Україна зазнала повномасштабного нападу з боку РФ, війна з якою розпочалася вісім років тому з окупації росіянами українського Криму, а також окремих частин Донецької та Луганської областей.