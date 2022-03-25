Украина

Спеціаліст висловився щодо того, чи повернеться його батько у великий футбол після війни.

Головний тренер ПАОКа Разван Луческу, батьком якого є керманич Динамо Київ Мірча Луческу, висловився щодо майбутнього 76-річного спеціаліста.

"Я не бачу його повернення до румунського футболу. Не знаю, чи зараз, чи через рік, чи через 10 років він повернеться у футбол. Не знаю, як відповісти на це запитання. Але він точно не повернеться до румунського футболу.

Настали важкі часи. Проте, він тренер київського Динамо. Цей клуб є країною, в якій йде війна. Є гравці його команди, що перебувають у середині війни. Емоційно для нього це дуже тяжко", – цитує Развана Луческу AS.ro.

Раніше повідомлялося, що Мірча Луческу захворів на коронавірус.

Шановні співгромадяни! 24 лютого 2022 року зранку Україна зазнала повномасштабного нападу з боку РФ, війна з якою розпочалася вісім років тому з окупації росіянами українського Криму, а також окремих частин Донецької та Луганської областей.