Украина

Румунський фахівець здав позитивний тест на COVID-19.

Головний тренер Динамо Київ Мірча Луческу захворів на коронавірус. Про це він розповів в інтерв'ю Fanatik.ro.

"Поки що я вдома, у мене та моєї дружини COVID-19. Протягом двох років я не хворів. Довкола мене завжди було 50 людей, встигнувши побувати в багатьох місцях світу. Проте, коли повернувся додому, то одразу захворів.



Все добре зі мною, в мене легка форма. Я щеплений двічі, третю вакцину не отримав. Сьогодні останній день карантину, завтра я зможу вийти з дому, а в суботу буду на відкритті домашнього стадіону бухарестського Рапіда", — розповів фахівець.

Екс-гравець Карпат та Минаю Михайло Кополовець прокоментував заяву Мірчі Луческу щодо відсторонення клубів з РФ.

24 лютого 2022 року зранку Україна зазнала повномасштабного нападу з боку РФ, війна з якою розпочалася вісім років тому з окупації росіянами українського Криму, а також окремих частин Донецької та Луганської областей.

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