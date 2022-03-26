Украина

Донецький клуб вивіз неповнолітніх вихованців за кордон.

Донецький Шахтар зміг евакуювати неповнолітніх гравців своєї академії до Хорватії.

Евакуацію було здійснено протягом березня силами Академії в координації з УАФ, Національною поліцією та Державною прикордонною службою України.

У три етапи до Спліта евакуйовано 85 неповнолітніх гравців академії Шахтаря. Клубними автобусами вони прямували до кордону, а після його перетину дісталися до Спліту на транспорті, що надали хорвати, повідомляє офіційний сайт "гірників".

"Головною метою було перевезти гравців академії в безпечніше середовище. Наших хлопців поселено до одного з готелів Спліта.

Місцева влада допомагає з організацією всіх необхідних умов, а тренер з фізпідготовки проводить заняття в підтримувальному режимі", — розповів директор академії Шахтаря Олександр Алексєєв.

Раніше стало відомо, де та коли Динамо U-19 зіграє зі Спортингом.