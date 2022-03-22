Украина

Юнаки киян переїдуть до Румунії.

Владелец Стяуа из Бухареста Джиджи Бекали покроет все расходы, которые связанны с переездом и проживанием Динамо U-19, сообщает журналист Эмануэль Рошу.

Утверждается, что в начале апреля они сыграют со Спортингом Л в молодежной лиге УЕФА. Игроки должны прибыть в Румынию к концу недели.

Нагадаємо, що раніше гравці київського Динамо допомогли нашим захісникам з розвідувального батальону, придбавши для них автомобіль зі специфічними характеристиками.