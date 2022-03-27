Украина

Функціонер столичного клубу розповів про підготовку до міжнародного матчу.

Команда київського Динамо з юнаків віком до 19 років напередодні офіційно розпочала роботу з підготовки до надважливого матчу 1/8 фіналу Юнацької ліги УЄФА, який стане для "біло-синіх" першим офіційним поєдинком із моменту початку чергового витку агресії проти України.

Генерального директора Динамо Київ Сергій Мохник розповів про стан справ усередині юнацької команди та про своє ставлення до поточної ситуації в країні.

"Зібрати команду виявилося непросто, адже на момент початку війни гравці перебували не тільки в Києві, а й у Полтавській, Черкаській областях і інших регіонах України.

Тим не менш, команду вдалося зібрати в повному складі — за виключенням Вівчаренка, який захворів на коронавірус. Наразі, Динамо U-19 перебуває в Румунії та розпочало підготовку до матчу Юнацької ліги УЄФА проти лісабонського Спортінга.

Хочу висловити подяку президенту України, нашому Верховному Головнокомандувачу Володимиру Зеленському, міністру молоді та спорту Вадиму Гутцайту, Голові Державної прикордонної служби Сергію Дейнеко, за сприяння яких команда Динамо U-19 в умовах війни отримала можливість виїхати за кордон для підготовки до проведення міжнародного матчу.

Ми зробимо все від себе залежне, щоб юні футболісти, які є майбутнім нашого футболу, виправдали цю довіру та гідно представили Україну на європейській футбольній арені.

Окремо хочеться подякувати президенту Динамо Ігорю Суркісу, який цілодобово знаходиться на зв’язку з командою, переживаючи не лише за футболістів, а й за їхні родини. Також ми щиро вдячні президенту Стяуа Джіджі Бекалі, який надав нам можливість проживати та тренуватися на базі бухарестської команди.

Відзначу, що активну участь у тренувальному процесі Динамо U-19 бере головний тренер першої команди Мірча Луческу, який присутній на всіх тренуваннях.

Сьогодні ввечері відбулося урочисте відкриття нового стадіону бухарестського Рапіда, на яке ми отримали запрошення. На цьому ж стадіоні ми проведемо свій матч Юнацької ліги УЄФА проти Спортінга.

На відкритті арени зібрався повний стадіон, і коли Мірча Луческу разом із ведучим церемонії повідомив місцевим уболівальникам, що на трибунах присутня команда київського Динамо, усі глядачі піднялися зі своїх місць і влаштували овацію на честь українців, які в цей час змушені у кривавій війні виборювати свій суверенітет і незалежність.

Дуже хотілося б, щоб бухарестські вболівальники прийшли на цей стадіон 7 квітня, щоб підтримати нашу команду.

Хлопці перебувають у гарному настрої, наскільки це можливо в даних умовах. Хоча, звісно, трагічні події на батьківщині не можуть не впливати на команду психологічно, тому потрібен певний час для підготовки. У нас є 10 днів, щоб якісно підготуватися до зустрічі зі Спортінгом і якнайкраще провести цей матч.

Заплановані ще дві контрольні зустрічі з румунськими клубами — на 28 березня проти Рапіда та на 31 — проти Волунтарі.

Футболісти з величезним завзяттям і мотивацією готуються до майбутнього поєдинку ЮЛЧ, вони вдячні за шанс боротися та захищати честь України на своєму полі бою — футбольному полі. Юні динамівці прагнуть провести цей матч задля всіх своїх співвітчизників і покладуть всі сили заради перемоги, щоб подарувати Україні бодай маленький момент радості та спортивної гордості в темні часи війни.

Від імені Динамо Київ хочу висловити безмежну вдячність, повагу та пошану захисникам України, які, часом ціною власного життя та здоров’я, боронять нашу державу від російських загарбників.

Саме завдяки героїзму та самопожертві українських військових наші підопічні зараз отримали шанс підготуватися до міжнародних змагань, зіграти під синьо-жовтим прапором у престижному турнірі та привернути ще більшу увагу європейської спільноти до війни в Україні", — заявив функціонер.

Нагадаємо, що напередодні Динамо Київ U-19 також устигло зіграти товариську зустріч проти Стяуа, здобувши перемогу з рахунком 5:0.