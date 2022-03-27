Украина

Юні футболісти будуть захищати честь країни на міжнародній арені.

Команда київського Динамо серед юнаків віком до 19 років залишається єдиним представником нашої країни на міжнародній арені в другій частині сезону, проте через початок чергового витку агресії проти України, нарівні з іншими, не зуміла повернутися до проведення офіційних поєдинків.

Не дивлячись на це, обов’язок узяти участь у матчі 1/8 фіналу Юнацької ліги УЄФА проти лісабонського Спортінга з "біло-синіх" ніхто не знімав, а організатори змагань, навпаки, пішли на зустріч українській команді, змінивши місце проведення гри на нейтральне поле.

У якості такої арени було обрано домашній стадіон бухарестського Рапіда, де Динамо U-19 7 квітня стане формальним господарем.

Напередодні, 26 березня, команда Ігоря Костюка вперше з початку війни зіграли проти місцевого Стяуа, обігравши суперників із рахунком 5:0. Голи забивали Віктор Блізніченко, Назар Волошин, Дмитро Мельніченко, Кирил Попов та Ігорь Горбач.

Саме на базі Стяуа українська команда й буде проводити тренувальні заняття безпосередньо до дня проведення зустрічі проти Спортінга.