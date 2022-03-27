Украина

Фахівець розповів про розподіл українських гравців у країнах Європи.

Спортивний директор СК Дніпро-1 Гліб Платов розповів, що молоді футболісти клубу вже грають у різних європейських країнах.

"Керівництво нашого клубу принципово вирішило максимально сприяти молодим футболістам до 18 років та допомогти якомога більшій кількості людей опинитися у безпеці. Ті, хто виїжджає, має змогу це робити разом з матерями, молодшими братами та сестрами, іншими родичами. І, звичайно, в них є можливість продовжити футбольний розвиток.

В нас дуже багато молодих гравців, і ми відразу розпочали пошук клубів-партнерів. Завдяки селекційній роботі протягом останніх сезонів, в нас була напрацьована велика мережа контактів. Ми її підняли, і багато клубів зголосилися прийняти футболістів. І не просто прийняти, а разом з рідними, поселити, організувати трансфери, забезпечити все необхідне.

Ми мали допомогти їм дістатися кордону, а далі все на себе брали наші партнери. Велику групу (більше 30 осіб) прийняв польський Відзев. Спортинг для всієї групи, яка виїхала, орендував цілий будинок – в них є житло, харчування, тренування. Групи гравців поїхали до фінського Хойку, болгарського Лудогорця. Зараз організовуємо виїзд футболістів до угорського Ференцвароша, до австрійського клубу системи Ред Булл, до Естонії.

Також можу додати, що ми допомагаємо влаштуватися у закордонних клубах нашим партнерам з харківської академії та з деяких інших дніпровських шкіл. Усі бажаючі можуть отримати таку можливість", — розповів Платов.

Шановні співгромадяни! 24 лютого 2022 року зранку Україна зазнала повномасштабного нападу з боку РФ, війна з якою розпочалася вісім років тому з окупації росіянами українського Криму, а також окремих частин Донецької та Луганської областей.