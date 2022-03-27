Президент УАФ продовжує шукати нові місця для українських переселенців.
фото: УАФ
27 марта 2022, 19:30
Президент Української асоціації футболу Андрій Павелко розповів про евакуацію дітей-переселенців на футбольну базу у селі Середнє, що знаходиться у Закарпатській області.
"На Закарпатті, біля Ужгорода, у нас є футбольна база, яка на час війни буде перебудована під дітей, які евакуюються із різних куточків нашої країни. Це великий обов'язок усіх нас, надати допомогу тим діткам, які евакуюються з гарячих точок, де проходять бойові дії.
Дуже важливо, щоб вони мали сучасні умови. Я побачив сьогодні серйозно налаштованих голову Закарпатської асоціації футболу Дурана Іван Петровича, голову Закарпатської ОДА Микиту Віктора Федоровича, ми допомагатимемо, щоб якнайшвидше цей центр запрацював для прийому дітей", — сказав Павелко в програмі Футбол NEWS.
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