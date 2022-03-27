Украина

Українець не зумів достукатись до гравця із РФ.

Захисник збірної України Віталій Миколенко розповів, що намагався поговорити з Артемом Дзюбою, але той його заблокував.

"Була дуже велика агресія і вона залишається природно. Я просто ненавиджу таких людей. Я йому написав спочатку в дірект. Просто спитати, що ви взагалі думаєте собі. Написав я у перший день війни.

Через два-три дні я зрозумів, що марно. Він не відповідає. Він капітан збірної. Інформаційна війна теж дуже важлива. Якби вони підтримали, люди б їх послухали. Можна було б врятувати сотні людських життів. Але вони цього не відстрілюють, не розуміють. Я не розумію, що у цих людей у ​​голові. Ми говорили про це з Андрієм Ярмоленком. Їх усіх там не посадять за висловлювання.

Якщо ти нормальний капітан і людина слова, нормальна адекватна людина, то можеш так організувати, щоб усі гравці збірної висловили свою думку. Усіх не посадять, я на 100% упевнений. Лише Смолов висловився з футбольного світу Росії. За це йому величезний респект. Він сам не побоявся", — сказав Миколенко в інтерв'ю ОТДУШИВДУШУ