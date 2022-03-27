Українець не зумів достукатись до гравця із РФ.
Віталій Миколенко. Getty Images
27 марта 2022, 21:25
Захисник збірної України Віталій Миколенко розповів, що намагався поговорити з Артемом Дзюбою, але той його заблокував.
"Була дуже велика агресія і вона залишається природно. Я просто ненавиджу таких людей. Я йому написав спочатку в дірект. Просто спитати, що ви взагалі думаєте собі. Написав я у перший день війни.
Через два-три дні я зрозумів, що марно. Він не відповідає. Він капітан збірної. Інформаційна війна теж дуже важлива. Якби вони підтримали, люди б їх послухали. Можна було б врятувати сотні людських життів. Але вони цього не відстрілюють, не розуміють. Я не розумію, що у цих людей у голові. Ми говорили про це з Андрієм Ярмоленком. Їх усіх там не посадять за висловлювання.
Якщо ти нормальний капітан і людина слова, нормальна адекватна людина, то можеш так організувати, щоб усі гравці збірної висловили свою думку. Усіх не посадять, я на 100% упевнений. Лише Смолов висловився з футбольного світу Росії. За це йому величезний респект. Він сам не побоявся", — сказав Миколенко в інтерв'ю ОТДУШИВДУШУ
.
Шановні співгромадяни! 24 лютого 2022 року зранку Україна зазнала повномасштабного нападу з боку РФ, війна з якою розпочалася вісім років тому з окупації росіянами українського Криму, а також окремих частин Донецької та Луганської областей.
Просимо вас зберігати спокій, залишатися у безпеці, читати виключно офіційні українські джерела, не споживати та не розповсюджувати фейки і не публікувати інформацію, якою може скористатися ворог у своїх цілях. Це наша земля! Слава Україні!