Футболіст залишається у столиці.
Артем Милевський, Instagram
28 марта 2022, 20:22
Екс-нападник збірної України Артем Мілевський продовжує знаходитись у Києві під час війни.
Футболіст займається волонтерством, допомагаючи розвантажувати гуманітарні грузи.
На початку війни Артем Мілевський розповідав, що знаходиться у бомбосховищі Києва, де змушений ховатися від ракет, якими терористи з РФ б'ють по місту.
Шановні співгромадяни! 24 лютого 2022 року зранку Україна зазнала повномасштабного нападу з боку РФ, війна з якою розпочалася вісім років тому з окупації росіянами українського Криму, а також окремих частин Донецької та Луганської областей.
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