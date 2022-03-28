Украина

Футболіст залишається у столиці.

Екс-нападник збірної України Артем Мілевський продовжує знаходитись у Києві під час війни.

Футболіст займається волонтерством, допомагаючи розвантажувати гуманітарні грузи.

На початку війни Артем Мілевський розповідав, що знаходиться у бомбосховищі Києва, де змушений ховатися від ракет, якими терористи з РФ б'ють по місту.

Шановні співгромадяни! 24 лютого 2022 року зранку Україна зазнала повномасштабного нападу з боку РФ, війна з якою розпочалася вісім років тому з окупації росіянами українського Криму, а також окремих частин Донецької та Луганської областей.