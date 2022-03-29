Украина

Роман Грибов повернувся з полону окупантів.

Прикордонник з острова Зміїний Роман Грибов, голос якого всі знають після фрази про "русскій воєнний корабль" та куди йому йти, повернувся з ворожого полону.

Уроженця Черкащини також нагородили відзнакою "За заслуги перед Черкащиною".

"Мав честь поздравити на Батьківщині нашого легендарного військового. Роман брав участь в обороні остова Зміїний", — прокоментував цю подію голова Черкаської ОВА Ігор Табурець.