Роман Грибов повернувся з полону окупантів.
роман грибов, фото черкаської ода
29 марта 2022, 18:23
Прикордонник з острова Зміїний Роман Грибов, голос якого всі знають після фрази про "русскій воєнний корабль" та куди йому йти, повернувся з ворожого полону.
Уроженця Черкащини також нагородили відзнакою "За заслуги перед Черкащиною".
"Мав честь поздравити на Батьківщині нашого легендарного військового. Роман брав участь в обороні остова Зміїний", — прокоментував цю подію голова Черкаської ОВА Ігор Табурець.