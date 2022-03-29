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▪️ Сьогодні у нас хороша новина — наші захисники просуваються на півночі, відновлюють контроль над українською територією. Звільнили Ірпінь. Проте зарано говорити про безпеку в цій області — російські війська утримують під контролем північ Київщини, мають ресурси та живу силу. Рівень їхніх втрат навіть на 90% для них не є аргументом, щоб зупинятися. Ситуація всюди залишається напруженою.

▪️Станом на цей день відомо про загибель 143 дітей. Маріуполь так і залишається заблоковано. Російські війська не дали сьогодні організувати жодного гуманітарного коридору.

▪️Ситуацію слід сприймати виважено та мудро — без надмірної ейфорії від успіхів, але й без самонакручування. Нам ще потрібен час, потрібна зброя, ми повинні боротися і повинні терпіти. Не можна завищувати очікування, просто щоб не перегоріти.

▪️Був активний дипломатичний день — прем’єр міністри Британії, Канади, Італії, канцлер Німеччини, президент Азербайджану. Домовились з Британією про ще більшу підтримку нашої оборони та посилення санкцій. Канада підтримує більш жорстке реагування світу на катастрофу, створену російськими військами. В розмові з канцлером Німеччини Шольцу приділив значну увагу необхідності посилити санкційний тиск. Президента Азербаджану проінформував про стан справ у містах, куди зайшли російські війська. Італія погодилась стати одним із гарантів безпеки у відповідній новій системи гарантій, яку опрацьовуємо зараз.

▪️Зараз багато натяків на те, що посилення санкцій, наприклад нафтове ембарго, буде тільки у випадку, якщо росія застосує хімічну зброю. Просто немає слів. Лише вдумайтесь, до чого це все дійшло — ми, живі люди, повинні чекати на хімічну зброю. А хіба все, що зробили російські військові до цього, не заслуговує на нафтове ембарго? Фосфорні бомби не заслуговують? Обстріляне хімічне виробництво чи атомні станції?

▪️Вже з цього тижня ми створюємо групу експертів — українських та міжнародних, які аналізуватимуть застосовані санкції проти росії — на що вони реально впливають. Санкції мають працювати так, як це і задумувалось.

За сутки силы ПВО Украины уничтожили 17 целей российских оккупантов:

▪️8 самолетов;

▪️3 вертолета;

▪️4 беспилотника;

▪️2 крылатые ракеты