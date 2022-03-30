Украина

Коуч залишився незадоволеним грою своїх футболістів.

Головний тренер збірної Швеції Янне Андерссон поділився враженням від поєдинку проти Польщі у плей-офф на ЧС-2022.

"Я надзвичайно розчарований. Це був матч, який ми мали закінчувати із позитивним для нас рахунком. Ми створювали моменти, але не забивали.

До їхнього пенальті ми тримали гру під контролем. Але потрібно було просто забити декілька з наших шансів. Нам було по силах проходити на чемпіонат світу.

Сьогодні ввечері нічого не пішло. Але треба переконатися, що надалі все буде йде як слід. Ми не можемо звинувачувати інші обставини", — сказав Андерссон.

Раніше головний тренер збірної Польші Чеслав Міхнєвич прокоментував перемогу над збірною Швеції.