ЧМ-2022. Отбор

Фахівець оцінив перемогу над Швецією.

Головний тренер збірної Польщі Чеслав Міхнєвич залишився задоволеним грою національної команди в грі проти Швеції (2:0).

"Сьогодні особлива подія не тільки для мене, а й для всього польського футболу. Не забуваймо, що деякі наші гравці мають, можливо, останній шанс для того, щоб зіграти на ЧС, я радий, що вони його не втрачають. Насправді чудовий вечір.

Що змінилось по перерві? З десяти дій ми робили п'ять вдалих та п'ять поганих. Ми показали гравцям, що треба продовжувати робити, а чого уникати у другому таймі. Це добре спрацювало", — розповів фахівець після матчу.

Раніше форвард та капітан збірної Польші Роберт Левандовські оцінив вихід команди на чемпіонат світу-2022.