Еюпспор орендував двох гравців з УПЛ до кінця сезону.
Жерсон Родрігес та Олів'є Тілль, twitter.com/eyupsporkulubu
30 марта 2022, 19:32
Еюпспор із другого за силою дивізіону Туреччини офіційно оголосив про підписання двох футболістів із української Прем'єр-ліги.
Йдеться про вінгера київського Динамо Жерсона Родрігеса, який раніше виступав на правах оренди за французьку Труа, а також лідера і півзахисника полтавської Ворскли Олів'є Тілля.
Обидва футболісти перебралися до Еюпспору на правах оренди, яка буде розрахована до кінця поточного сезону.
Новий клуб Жерсона та Тілля йде на п'ятому місці у Першій лізі Туреччини (другий дивізіон), перебуваючи біля зони плей-офф за підвищення у класі.
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