Украина

Еюпспор орендував двох гравців з УПЛ до кінця сезону.

Еюпспор із другого за силою дивізіону Туреччини офіційно оголосив про підписання двох футболістів із української Прем'єр-ліги.

Йдеться про вінгера київського Динамо Жерсона Родрігеса, який раніше виступав на правах оренди за французьку Труа, а також лідера і півзахисника полтавської Ворскли Олів'є Тілля.

Обидва футболісти перебралися до Еюпспору на правах оренди, яка буде розрахована до кінця поточного сезону.

Rodrigues: ‘’Yeniden Türkiye'de olduğum için çok mutluyum. Tesisleri ve kulübün enerjisini çok beğendim. Gönülden oynamak için geldim.’’



Thill:"Çok mutluyum, takıma yardım etmeye geldik. Umarım Eyüpspor’u Süper Lig’e çıkarırız ve kulüp tarihine adımızı yazdırırız.’’ pic.twitter.com/UCzT34F1SK — Eyüpspor (@eyupsporkulubu) March 30, 2022

Новий клуб Жерсона та Тілля йде на п'ятому місці у Першій лізі Туреччини (другий дивізіон), перебуваючи біля зони плей-офф за підвищення у класі.

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