Украина

Італійський фахівець продовжує обіймати посаду головного тренера Шахтаря.

Талановитий вінгер донецького Шахтаря Михайло Мудрик, який незабаром може дебютувати за національну збірну України, відреагував на чутки про можливий відхід Роберто Де Дзербі з посади головного тренера "гірників".

За словами 21-річного українця, італійський фахівець поки що не збирається припиняти співпрацю із Шахтарем на тлі війни в Україні.

"Де Дзербі, наскільки я знаю, нікуди не йде. Він спілкується з футболістами, телефонує, ми розмовляємо. Він також підтримує нас та переживає через ситуацію в нашій країні", — заявив Мудрик в програмі Футбол NEWS.

Нагадаємо, раніше Мудрик торкнувся теми російського повномасштабного вторгнення на територію нашої країни.