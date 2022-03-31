Італійський фахівець продовжує обіймати посаду головного тренера Шахтаря.
Михайло Мудрик, Getty images
31 марта 2022, 16:59
Талановитий вінгер донецького Шахтаря Михайло Мудрик, який незабаром може дебютувати за національну збірну України, відреагував на чутки про можливий відхід Роберто Де Дзербі з посади головного тренера "гірників".
За словами 21-річного українця, італійський фахівець поки що не збирається припиняти співпрацю із Шахтарем на тлі війни в Україні.
"Де Дзербі, наскільки я знаю, нікуди не йде. Він спілкується з футболістами, телефонує, ми розмовляємо. Він також підтримує нас та переживає через ситуацію в нашій країні", — заявив Мудрик в програмі Футбол NEWS.
Нагадаємо, раніше Мудрик торкнувся теми російського повномасштабного вторгнення на територію нашої країни.