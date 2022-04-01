Украина

Всі товариські поєдинки будуть транслюватися в ефірі українських та європейських телеканалів, а зібрані кошти підуть на підтримку народу України, який постраждав від російського агресора.

Динамо Київ офіційно оголосило про те, що проведе серію благодійних спарингів з європейськими топ-клубами на підтримку України, народ якої вже понад місяць героїчно протистоїть вторгненню російських терористів та окупантів.

Як повідомляє прес-служба "біло-синіх", проведення цих матчів нестиме інформаційну місію, щоб якнайбільше людей у всьому світі дізналося про війну в Україні. Також зароблені на поєдинках кошти підуть на допомогу українцям, які постраждали від РФ.

"Динамо проведе серію благодійних матчів під гаслом: "Матч за Мир! Зупинимо Війну!" Завдяки підтримці керівництва нашої держави, Динамо втілює міжнародну благодійну місію – серію товариських ігор із топ-клубами Європи.



Протягом квітня-червня 2022 року заплановано товариські матчі Динамо з провідними клубами Європи, серед яких Борусія Дортмунд (Німеччина), Парі Сен-Жермен (Франція), Стяуа (Румунія), Легія (Польща), Барселона (Іспанія), Мілан (Італія), Бенфіка (Португалія), Аякс (Нідерланди), Спортінг Лісабон (Португалія), Базель (Швейцарія).



Усі ці матчі за участю чемпіона України буде проведено під гаслами "Матч за Мир! Зупинимо Війну!", "Match for Peace! Stop the War!"



Метою проведення даних матчів є інформування міжнародної спільноти про жахливу війну в Україні та збір коштів для підтримки українців, які постраждали від війни з російським агресором.



Динамо Київ демонструватиме світу, що український народ прагне миру та свободи, захищаючи власну державу у війні з російським агресором-окупантом.



Всі товариські матчі Динамо будуть показані в ефірі українських та європейських телеканалів. До проекту будуть також залучені зірки українського мистецтва, що підтримають благодійну місію нашого клубу", — сказано в заяві Динамо в Instagram.

Дати та час проведення товариських благодійних матчів Динамо Київ стануть відомі пізніше.