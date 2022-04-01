Украина

Наставник збірної України розповів про своє відношення до мешканців РФ.

Головний тренер збірної України Олександр Петраков розповів про те, як відноситься до думки про те, що може бути матч проти збірної Росії після закінчення війни.

Фахівець вважає недоречним та принизливим навіть думку про те, що треба буде жати руку людині з держави-террориста.

"Я би не хотів, що це трапилось за мого життя. Я не хочу пожимати руки цим людям. Нам потрібно збудувати велику стіну та зробити все, щоб вони відчепилися від нас.

У цих людей немає ані моралі, ані принципів. Росіяни нам не браття — це натуральна орда. Це не гнів, це люта ненавість до тих, хто прийшов в наш дім з війною, ракетами та автоматами. Вони руйнували нашу державу роками", — розповів Петраков в інтерв'ю The Guardian.

Нагадаємо, раніше наставник висловив підтримку Ярмоленку в питанні потрапляння на Чемпіонат світу.