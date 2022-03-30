ЧМ-2022. Отбор

Український фахівець хоче потрапити на катарський мундіаль за спортивним принципом.

Головний тренер національної збірної України Олександр Петраков виступив проти того, щоб нашій команді дарували пряму путівку на чемпіонат світу в Катарі.

"Ми говорили про те, що далі робитимемо, як йдуть наші справи у відборі на ЧС. Пізніше УЄФА назве дату гри. Ми все обговорили. У нас є повне розуміння. Зараз говорити про наші плани я не буду.

Я цілком підтримую Ярмоленка. Ми повинні грати та здобувати цю перепустку. Кажу за себе: лише грати", — розповів Олександр Петраков в інтерв'ю Футбол NEWS.

Нагадаємо, у півфіналі стикового турніру збірна України вирушить у гості до Шотландії, а переможець цієї пари зустрінеться з Вельсом за право потрапити до фінальної частини ЧС-2022.

Шановні співгромадяни! 24 лютого 2022 року зранку Україна зазнала повномасштабного нападу з боку РФ, війна з якою розпочалася вісім років тому з окупації росіянами українського Криму, а також окремих частин Донецької та Луганської областей.