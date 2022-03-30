ЧМ-2022. Отбор
Український фахівець хоче потрапити на катарський мундіаль за спортивним принципом.
Олександр Петраков, УАФ
30 марта 2022, 20:32
Головний тренер національної збірної України Олександр Петраков виступив проти того, щоб нашій команді дарували пряму путівку на чемпіонат світу в Катарі.
"Ми говорили про те, що далі робитимемо, як йдуть наші справи у відборі на ЧС. Пізніше УЄФА назве дату гри. Ми все обговорили. У нас є повне розуміння. Зараз говорити про наші плани я не буду.
Я цілком підтримую Ярмоленка. Ми повинні грати та здобувати цю перепустку. Кажу за себе: лише грати", — розповів Олександр Петраков в інтерв'ю Футбол NEWS.
Нагадаємо, у півфіналі стикового турніру збірна України вирушить у гості до Шотландії, а переможець цієї пари зустрінеться з Вельсом за право потрапити до фінальної частини ЧС-2022.
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