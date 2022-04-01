Украина

Луганський клуб може не впоратись із фінансовими проблемами під-час війни.

Луганська Зоря та ще низка клубів України можуть припинити своє існування через війну в країні.

Клуб з Луганщини планувався як проект для заробітку на продажу футболістів, але тепер це робити важко, а власник "чорно-білих" Євген Геллєр не бажає вкладати свої кошти в команду, вважає Ігор Циганик.

Окрім Зорі в зоні ризику знаходяться також й інші клуби України.

Відзначимо, що раніше луганці віддали форварда в оренду до Браги.