Луганський клуб може не впоратись із фінансовими проблемами під-час війни.
зоря луганськ
01 апреля 2022, 14:53
Луганська Зоря та ще низка клубів України можуть припинити своє існування через війну в країні.
Клуб з Луганщини планувався як проект для заробітку на продажу футболістів, але тепер це робити важко, а власник "чорно-білих" Євген Геллєр не бажає вкладати свої кошти в команду, вважає Ігор Циганик.
Окрім Зорі в зоні ризику знаходяться також й інші клуби України.
Відзначимо, що раніше луганці віддали форварда в оренду до Браги.